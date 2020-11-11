Команда Андрія Шевченка зіграє контрольний поєдинок перед матчами Ліги націй.

Збірна України 11 листопада в гостях зустрінеться з Польщею в товариському матчі. Гра відбудеться в польському Хожуві за порожніх трибун.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.

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Початок поєдинку - о 21.45.

Збірна Польщі

Головною новиною перед грою стало те, що форвард "Баварії" Роберт Левандовскі не вийде на поле. У зірки команди все гаразд зі здоров'ям, але через щільний календар його вирішили поберегти.

В цілому складно передбачити, як буде виглядати склад суперника. Кілька гравців не прибули через коронавірус у своїх клубах, а хто з молодих отримає шанс - відомо лише тренерському штабу. Однак головний тренер поляків Єжи Бженчек не став приховувати, що буде використовувати серйозну ротацію.

У Лізі націй поляки виступають в елітному дивізіоні і в цілому роблять це досить успішно. У групі 1 у збірної в активі 7 очок після 4 турів і перше місце. Позаду знаходяться Італія (6 очок) і Нідерланди (5), а також Боснія і Герцеговина (2).

У жовтні збірна Польщі вдома розійшлася миром з Італією, а потім також у рідних стінах розбила боснійців - 3:0. Цього місяця на команду чекають виїзд до італійців і домашня гра з Нідерландами.

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Збірна України

Андрій Шевченко пережив великий кадровий голод через коронавірус в "Шахтарі", але тепер схожа ситуація склалася в "Динамо", де на карантині опинилися понад десять гравців.

Вже в розташуванні збірної позитивний тест отримав динамівський захисник Денис Попов, а через травми на збір не прибули нападник "Коньяспора" Артем Кравець і захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко.

Шевченко також не став приховувати, що зустріч з Польщею стане можливістю перевірити найближчий резерв і краще підготуватися до останніх ігор Ліги націй.

Шанси залишитися в еліті у збірної України досить непогані. На рахунку українців 6 очок - стільки ж у Німеччини, а іспанці мають на один пункт більше, але найголовніше - відрив від Швейцарії становить чотири очки. Треба утримати третє місце, щоб не піти на пониження.

В останніх двох іграх українці зустрінуться на виїзді з Німеччиною 14 листопада і Швейцарією 17 листопада.

У жовтні збірна України провела три поєдинки. Спочатку це був кошмар проти Франції (1:7) у контрольній зустрічі, після чого два поєдинки в Лізі націй вдома - проти німців (1:2) і збірної Іспанії (1:0). Перемога над "Червоною фурією" стала справжньою сенсацією і хорошим емоційним зарядом для футболістів.

Історія протистоянь

Команди провели між собою вісім матчів. Три рази перемагали українці, стільки ж -поляки. Ще дві гри завершувалися внічию з однаковим рахунком 1:1.

У минулому поєдинку, який відбувся в групі на Євро-2016, збірна Польщі здобула перемогу з рахунком 1:0.

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Однозначно ми дамо ігровий час футболістам, які менше грають. Для цього і потрібні товариські зустрічі. Далі у нас два офіційні матчі. Будемо намагатися балансувати, тому що провідні гравці "Динамо", "Шахтаря" і футболісти, які виступають в Європі, отримали величезне навантаження за останній місяць. Практично через два на третій у всіх була гра і багато перельотів".

Орієнтовні склади

Польща: Щенсни, Кендзьора, Глік, Беднарек, Реца, Гросіцкі, Клих, Лінетті, Гуральскі, Южвяк, Мілік

Україна: Лунін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Соболь, Степаненко, Зінченко, Зубков, Циганков, Ярмоленко, Мораєс

Арбітр

Судити гру буде австрійський рефері Мануель Шюттенгрубер.

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Автор: Данило Слесь