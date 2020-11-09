Збірна України зіграє виїзний матч у рамках підготовки до ігор Ліги націй.

11 листопада збірна України проведе гостьовий товариський поєдинок проти Польщі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.

Букмекери віддають невелику перевагу господарям поля.

Поставити на перемогу поляків можна з коефіцієнтом 2,29, а на успіх підопічних Андрія Шевченка - 3,15. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,50.

На те, що українці не програють, коефіцієнт становить 1,60. На перемогу Польщі або нічию - 1,35.

Польща - Україна: перед матчем

Матч Польща-Україна пройде при порожніх трибунах в польському місті Хожув. Початок - о 21.45.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав у команду двох воротарів.

Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

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Автор: Данило Слесь