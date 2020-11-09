Збірна України / фото REUTERS
11 листопада збірна України проведе гостьовий товариський поєдинок проти Польщі.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.
Букмекери віддають невелику перевагу господарям поля.
Поставити на перемогу поляків можна з коефіцієнтом 2,29, а на успіх підопічних Андрія Шевченка - 3,15. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,50.
На те, що українці не програють, коефіцієнт становить 1,60. На перемогу Польщі або нічию - 1,35.
Польща - Україна: перед матчем
- Матч Польща-Україна пройде при порожніх трибунах в польському місті Хожув. Початок - о 21.45.
- Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.
- Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав у команду двох воротарів.
- Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.
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