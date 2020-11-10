Олександр Зінченко і головний тренер збірної України Андрій Шевченко / фото УАФ
11 листопада збірна України проведе товариський матч зі збірною Польщі. Зустріч відбудеться в Хожуві. Команди зіграють за порожніх трибун.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.
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Польща - Україна: де дивитися матч онлайн
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі "Україна". Також матч покаже канал "Футбол 1".
Стартовий свисток прозвучить о 21.45.
Польща - Україна: перед матчем
- Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги Націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.
- Через коронавірус збірної України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав в команду двох воротарів.
- Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.
- 9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.
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