Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила свою символічну збірну минулого десятиліття.
Про це повідомляється на сайті IFFHS.
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До складу команди увійшли найкращі, за версією IFFHS, футболісти світу в період з 2011 по 2020 роки.
Символічна збірна десятиліття
Воротарі: Мануель Нойєр (Німеччина)
Захисники: Марсело (Бразилія), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди), Серхіо Рамос (Іспанія), Філіп Лам (Німеччина)
Півзахисники: Лука Модріч (Хорватія), Андрес Іньєста (Іспанія), Тоні Кроос (Німеччина)
Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Роберт Левандовскі (Польща), Кріштіану Роналду (Португалія)
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