Андрій П'ятов і Тарас Степаненко з сім'ями / фото YouTube / FC Shakhtar Donetsk
Чемпіон України "Шахтар" привітав уболівальників з наступаючим 2021 роком.
Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі "Шахтаря".
У ролику знялися директор "Шахтаря" Даріо Срна, головний тренер команди Луїш Каштру, а також футболісти та їхні сім'ї.
Так, Андрій Пятов виступив в ролі фотографа для своєї сім'ї, Манор Соломон отримав в подарунок ковзани, а Анатолій Трубін зловив іграшку, яка падала з ялинки.
"Незважаючи на складнощі минулого року, наступний рік зустрічаємо з високо піднятою головою", - зазначив на початку відео Срна.
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