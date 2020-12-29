У кліпі знялися Даріо Срна, Луїш Каштру і футболісти зі своїми сім'ями.

Чемпіон України "Шахтар" привітав уболівальників з наступаючим 2021 роком.

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі "Шахтаря".

У ролику знялися директор "Шахтаря" Даріо Срна, головний тренер команди Луїш Каштру, а також футболісти та їхні сім'ї.

Так, Андрій Пятов виступив в ролі фотографа для своєї сім'ї, Манор Соломон отримав в подарунок ковзани, а Анатолій Трубін зловив іграшку, яка падала з ялинки.

"Незважаючи на складнощі минулого року, наступний рік зустрічаємо з високо піднятою головою", - зазначив на початку відео Срна.

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Автор: Антон Дудар