Херсонський "Продексім" не зумів пробитися до чвертьфіналу турніру.

Український "Продексім" покинув розіграш Ліги чемпіонів з футзалу.

У матчі 1/8 фіналу херсонський клуб у гостях програв найтитулованішому клубу Іспанії та чотириразовому переможцю Кубка УЄФА - команді "Інтер Мовістар".

У кінцівці зустрічі за рахунку 2:2 "Продексім" вирішив зняти воротаря і зіграти з п'ятим польовим, проте неточна передача найкращого футзаліста України у 2020 році Петра Шотурми привела до голу іспанців у порожні ворота. На останній хвилині херсонці, граючи без воротаря, пропустили ще раз - від голкіпера суперника.

"Інтер Мовістар" - "Продексім" - 4:2

Голи: Сальдісе, 16, Борха, 33, Сісіліо, 39, Хесус Гарсія, 40 - Зварич, 31, Пола, 33, автогол

Відео матчу опубліковано на YouTube-каналі "Футбол 1,2,3".

"Продексім" у Лізі чемпіонів: головне

На попередніх стадіях турніру "Продексім" розгромив "Росаріо" з Північної Ірландії з рахунком 28:1, а також команду з Македонії з рахунком 5:1.

У сезоні 2020-2021 весь розіграш Ліги чемпіонів проходить у форматі одиночних матчів на вибування. "Фінал восьми" пройде в одному місті.

У минулому сезоні "Продексім" завершив виступ в ЛЧ в еліт-раунді.

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Автор: Антон Дудар