Традиційна щорічна святкова церемонія "Футбольні зірки України" цьогоріч відбулася вп'яте.
Трансляція відбулася на офіційному YouTube-каналі УАФ.
Цього року церемонія пройшла під гру піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Це друга поява Євгена на футбольному заході, адже саме він виконував державний гімн перед матчем Україна - Іспанія на НСК "Олімпійський" у жовтні минулого року.
В рамках церемонії "Футбольні зірки України-2020" назвали найкращого тренера України серед головних тренерів чоловічих клубних команд за підсумками року.
Перемогу в цій номінації здобув Віктор Скрипник, який очолює луганську "Зорю". Також серед номінантів були Олександр Рябоконь ("Десна" Чернігів) й Мірча Луческу ("Динамо" Київ).
В номінації "Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном" перемогу здобув Сергій Ребров ("Ференцварош", Угорщина). Компанію йому склали в списку номінантів Юрій Вернидуб ("Шахтар", Білорусь) та Роман Григорчук ("Шахтар", Білорусь).
У номінації "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном" були представлені: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія). Переміг вихованець донецького "Шахтаря" Руслан Малиновський.
У номінацію "Найкращий футболіст-легіонер, що грає в Україні" потрапили Тайсон ("Шахтар" Донецьк), Манор Соломон ("Шахтар" Донецьк), Шахаб Захеді ("Олімпік" Донецьк). Тріумфував 33-річний бразилець Тайсон.
Найкращим молодим гравцем став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний. Конкуренцію йому склали Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк) та Віталій Миколенко ("Динамо" Київ).
Решта номінацій до вашої уваги:
Автор найкращого голу:
Дмитро Хомченовський ("Зоря")
Геннадій Пасіч ("Верес")
Віктор Циганков ("Динамо")
Переможець: Геннадій Пасіч ("Верес")
Найкраща футболістка України
Яна Калініна ("Жилбуд-2")
Надія Куніна ("Жилбуд-1")
Дар'я Апанащенко ("Жилбуд-1")
Переможниця: Дар'я Апанащенко
"Найкращий футболіст України"
Тайсон ("Шахтар")
Тарас Степаненко ("Шахтар")
Віктор Циганков ("Динамо")
Переможець: Віктор Циганков ("Динамо")
"Найкращий гравець з футзалу серед жінок"
Ксенія Гриценко ("Ель-Кувейт", Кувейт)
Ірина Дубицька ("IMS-НУХТ")
Юлія Костюк ("Збірна Харківської області - Тесла")
Переможниця: Ксенія Гриценко ("Ель-Кувейт", Кувейт)
"Найкращий гравець з футзалу серед чоловіків"
Олександр Педяш ("ХІТ")
Петро Шотурма ("Продексім")
Михайло Зварич ("Продексім")
Переможець: Петро Шотурма ("Продексім")
Найкращий гравець з пляжного футболу серед чоловіків: Максим Войток ("ВІТ").
Найкращий гравець з пляжного футболу серед жінок: Марія Тихонова ("Мрія-2006" Одеська область).
Символічна збірна України (11 гравців - чоловіки): Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльський, Тайсон, Циганков, Шахаб
Символічна збірна України (11 гравців - жінки): Самсон, Філенко, Вороніна, Басанська, Подольська, Апанащенко, Левицька, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко
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