Церемонія вручення нагород пройшла в онлайн-форматі.

Традиційна щорічна святкова церемонія "Футбольні зірки України" цьогоріч відбулася вп'яте.

Трансляція відбулася на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Цього року церемонія пройшла під гру піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Це друга поява Євгена на футбольному заході, адже саме він виконував державний гімн перед матчем Україна - Іспанія на НСК "Олімпійський" у жовтні минулого року.

В рамках церемонії "Футбольні зірки України-2020" назвали найкращого тренера України серед головних тренерів чоловічих клубних команд за підсумками року.

Перемогу в цій номінації здобув Віктор Скрипник, який очолює луганську "Зорю". Також серед номінантів були Олександр Рябоконь ("Десна" Чернігів) й Мірча Луческу ("Динамо" Київ).

В номінації "Найкращий тренер чоловічих команд, що працює за кордоном" перемогу здобув Сергій Ребров ("Ференцварош", Угорщина). Компанію йому склали в списку номінантів Юрій Вернидуб ("Шахтар", Білорусь) та Роман Григорчук ("Шахтар", Білорусь).

У номінації "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном" були представлені: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія). Переміг вихованець донецького "Шахтаря" Руслан Малиновський.

У номінацію "Найкращий футболіст-легіонер, що грає в Україні" потрапили Тайсон ("Шахтар" Донецьк), Манор Соломон ("Шахтар" Донецьк), Шахаб Захеді ("Олімпік" Донецьк). Тріумфував 33-річний бразилець Тайсон.

Найкращим молодим гравцем став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний. Конкуренцію йому склали Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк) та Віталій Миколенко ("Динамо" Київ).

Решта номінацій до вашої уваги:

Автор найкращого голу:

Дмитро Хомченовський ("Зоря")

Геннадій Пасіч ("Верес")

Віктор Циганков ("Динамо")

Переможець: Геннадій Пасіч ("Верес")

Найкраща футболістка України

Яна Калініна ("Жилбуд-2")

Надія Куніна ("Жилбуд-1")

Дар'я Апанащенко ("Жилбуд-1")

Переможниця: Дар'я Апанащенко

"Найкращий футболіст України"

Тайсон ("Шахтар")

Тарас Степаненко ("Шахтар")

Віктор Циганков ("Динамо")

Переможець: Віктор Циганков ("Динамо")

"Найкращий гравець з футзалу серед жінок"

Ксенія Гриценко ("Ель-Кувейт", Кувейт)

Ірина Дубицька ("IMS-НУХТ")

Юлія Костюк ("Збірна Харківської області - Тесла")

Переможниця: Ксенія Гриценко ("Ель-Кувейт", Кувейт)

"Найкращий гравець з футзалу серед чоловіків"

Олександр Педяш ("ХІТ")

Петро Шотурма ("Продексім")

Михайло Зварич ("Продексім")

Переможець: Петро Шотурма ("Продексім")

Найкращий гравець з пляжного футболу серед чоловіків: Максим Войток ("ВІТ").

Найкращий гравець з пляжного футболу серед жінок: Марія Тихонова ("Мрія-2006" Одеська область).

Символічна збірна України (11 гравців - чоловіки): Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльський, Тайсон, Циганков, Шахаб

Символічна збірна України (11 гравців - жінки): Самсон, Філенко, Вороніна, Басанська, Подольська, Апанащенко, Левицька, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко

Українська асоціація футболу і Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів не визначають номінантів і переможців премії. Вони виступають ініціаторами та організаторами заходу.

Серед усіх клубів ПФЛ і УПЛ проводилося незалежне опитування, в якому головний тренер, капітан і представник прес-служби кожної з команд заповнювали анкету, де визначили кращих на їх думку.

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Автор: Будрін Артем