Французький і німецький топ-клуби визначать півфіналіста.

13 квітня в Парижі пройде матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Парі Сен-Жермен" та "Баварією".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Баварія.

Перший матч завершився виїзною перемогою парижан, і тепер саме ПСЖ - фаворит на вихід до півфіналу турніру.

Так, на прохід команди Маурісіо Почеттіно дається коефіцієнт 1,35, тоді як на "Баварію" - 3,40.

У той же час букмекери віддають перевагу мюнхенцям у повторній грі. На їх перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,23, на перемогу ПСЖ - 3,00, а на нічию - 4,00.

ПСЖ - Баварія: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася 7 квітня і завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 3:2.

Між матчами Ліги чемпіонів ПСЖ в Лізі 1 розгромив "Страсбург" в гостях з рахунком 4:1, а "Баварія" втратила очки в матчі проти "Уніона" (1:1).

Майбутній матч буде сотим для "Баварії" в плей-офф Кубка чемпіонів/ЛЧ. Швидше до цієї позначки дістався тільки "Реал".

ПСЖ може вийти в півфінал Ліги чемпіонів втретє в історії, а "Баварія" - в 21-й (з урахуванням Кубка чемпіонів).

Головним арбітром матчу призначений італієць Даніеле Орсато.

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Автор: Антон Дудар