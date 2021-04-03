В поєдинку було дві червоні картки.

В рамках 30-го туру чемпіонату Франції ПСЖ примудрився на своєму полі програти "Ліллю", який в цьому сезоні неочікувано лідирує в турнірній таблиці.

Все вирішив єдиний гол, забитий в першому таймі. Нападник "Лілля" Джонатан Девід вразив ворота Кейлора Наваса на 20-й хвилині.

Загалом, для ПСЖ це вже восьма поразка в сезоні на внутрішній арені.

Зауважимо, що наприкінці зустрічі трапився конфлікт: Неймар посварився з Тьяго Джалою й обох арбітр видалив з поля, показавши по другій жовтій картці.

"Парі Сен-Жермен" - "Лілль" - 0:1

Гол: Джонатан, 20

"Парі Сен-Жермен": Навас, Кімпембе, Керер (Дагба, 64), Маркіньос, Паредес, Ді Марія, Неймар, Гує (Алькантара, 71), Кін (Дракслер, 64), Діалло (Баккер, 64), Мбаппе

"Лілль": Меньян, Джало, Ботман, Фонте, Девід (Веа, 35), Іконе (Брадаріч, 92), Бамба, Андре, Мандава, Сумаре, Саншеш (Їлмаз, 73)

Вилучення: Неймар, 90 - Джало, 91

Чемпіонат Франції: положення команд

На першому місці дотепер знаходиться "Лілль". У них 66 очок після 31-го туру.

ПСЖ обіймає другу позицію. В активі парижан 63 очки.

"Монако" зберігає третє місце і має 62 залікові пункти.

Півфіналіст Ліги чемпіонів "Ліон" замикає першу четвірку і має 60 очок.

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Автор: Будрін Артем