В рамках 30-го туру чемпіонату Франції ПСЖ примудрився на своєму полі програти "Ліллю", який в цьому сезоні неочікувано лідирує в турнірній таблиці.
Все вирішив єдиний гол, забитий в першому таймі. Нападник "Лілля" Джонатан Девід вразив ворота Кейлора Наваса на 20-й хвилині.
Загалом, для ПСЖ це вже восьма поразка в сезоні на внутрішній арені.
Зауважимо, що наприкінці зустрічі трапився конфлікт: Неймар посварився з Тьяго Джалою й обох арбітр видалив з поля, показавши по другій жовтій картці.
"Парі Сен-Жермен" - "Лілль" - 0:1
Гол: Джонатан, 20
"Парі Сен-Жермен": Навас, Кімпембе, Керер (Дагба, 64), Маркіньос, Паредес, Ді Марія, Неймар, Гує (Алькантара, 71), Кін (Дракслер, 64), Діалло (Баккер, 64), Мбаппе
"Лілль": Меньян, Джало, Ботман, Фонте, Девід (Веа, 35), Іконе (Брадаріч, 92), Бамба, Андре, Мандава, Сумаре, Саншеш (Їлмаз, 73)
Вилучення: Неймар, 90 - Джало, 91
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Чемпіонат Франції: положення команд
- На першому місці дотепер знаходиться "Лілль". У них 66 очок після 31-го туру.
- ПСЖ обіймає другу позицію. В активі парижан 63 очки.
- "Монако" зберігає третє місце і має 62 залікові пункти.
- Півфіналіст Ліги чемпіонів "Ліон" замикає першу четвірку і має 60 очок.
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