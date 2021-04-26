Французький та англійський гранди перший матч проведуть у Парижі.

28 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" пройде перша зустріч "Парі Сен-Жермен" і "Манчестер Сіті" в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Манчестер Сіті.

Букмекери вважають "Ман Сіті" фаворитом на вихід у фінал турніру. На те, що далі пройде команда українця Олександра Зінченка, дається коефіцієнт 1,55, тоді як на ПСЖ - 2,56.

Також "Сіті", на думку букмекерів, є фаворитом виїзного для себе матчу. На те, що "городяни" зможуть виграти в Парижі, букмекери дали коефіцієнт 2,14, на нічию - 3,80, а на перемогу ПСЖ - 3,30.

ПСЖ - Манчестер Сіті: перед матчем

На попередніх стадіях плей-офф ПСЖ вибив з боротьби "Барселону" (4:1 і 1:1), а також пройшов "Баварію" за рахунок виїзних голів (3:2 і 0:1).

"Манчестер Сіті" залишив за бортом турніру спершу "Боруссію" Менхенгладбах (2:0 і 2:0) , а потім був сильнішим за "Борусію" Дортмунд (2:1 і 2:1).

ПСЖ може вийти у фінал Ліги чемпіонів вдруге в історії і вдруге поспіль, а "Ман Сіті" - вперше.

ПСЖ і "Ман Сіті" раніше грали один проти одного три рази. На груповому етапі Кубка УЄФА в 2008 році команди завершили матч внічию (0:0), а в 1/4 фіналу ЛЧ 2015-2016 далі за сумою двох зустрічей пройшов "Сіті" (2:2 і 1:0).

Головним арбітром матчу призначений німець Фелікс Брих.

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Автор: Антон Дудар