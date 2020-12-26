Максим Калініченко не став би викликати Ярослава Ракицького, якби тренував збірну України.

Екс-гравець збірної України Максим Калініченко вважає правильним рішення не викликати Ярослава Ракицького в національну команду після його переходу в "Зеніт".

Свою думку Калініченко висловив у програмі "Футбольний хейт" на YouTube.

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Екс-футболіст заявив, що не вважає дивним те, що українців, які виступають в Росію, в тому числі і Ракицького, не викликають до збірної:

"Дивно? Ні. Чому це дивно? Він зробив свій вибір. Він знав, на що він йде", - сказав Калініченко.

"Людина має вибір - зробити так, як буде краще їй, або зробити так, щоб інші не сказали про нього погано. Всім не догодиш в цьому житті", - додав він.

Калініченко підкреслив, що, будь він тренером збірної, він не викликав би Ракицького: "Звичайно, ні. Ну і не дали б".

"Якби на мене не тиснули? Хто? Керівництво? А громадськість навколо? На сьогоднішній день громадськість вирішує", - підсумував екс-футболіст.

Ярослав Ракицький: перехід у "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

Ярослав Ракицький перейшов до російського клубу в січні 2019 року з "Шахтаря".

Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

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Автор: Антон Дудар