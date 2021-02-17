Команда Юргена Клоппа на нетральному полі обіграла "РБ Лейпциг".

Німецький "РБ Лейпциг" і англійський "Ліверпуль" провели перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройшов у Будапешті, так як Німеччина закрила авіасполучення з Великобританією через новий штам коронавірусу.

У першому таймі "Ліверпуль" володів перевагою, але не втілив її в голи. А точніше - гол Роберто Фірміно скасував VAR. Після перерви "червоних" виручив Аліссон, зупинивши вихід суперника один на один, а потім "Ліверпуль" забив двічі поспіль.

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Спершу Мохамед Салах скористався помилкою при передачі Марселя Забітцера, а потім Садіо Мане втік від захисників і переграв воротаря.

РБ "Лейпциг" - "Ліверпуль" - 0:2

Голи: Салах, 53, Мане, 59

"РБ Лейпциг": Гулачі, Мукіеле (Орбан, 64), Клостерманн, Упамекано, Анхеліньо, Забітцер, Айдара (Поульсен, 64), Кампль (Хван, 73), Нкунку, Ольмо, Адамс

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Тіаго (Окслейд-Чемберлен, 72), Вейналдум, Джонс, Салах (Н. Вільямс, 90), Фірміно (Шакірі, 72), Мане

Попередження: Айдара, Мукиэле, Нкунку, Анхеліньо, Ольмо - Хендерсон.

"РБ Лейпциг" - "Ліверпуль": підсумки матчу

"Ліверпуль" обіграв "РБ Лейпциг" в третьому матчі з трьох в рамках Ліги чемпіонів.

Найкращим гравцем матчу, за версією WhoScored, визнаний Садіо Мане.

Мохамед Салах забив свій 24-й гол за "Ліверпуль" в цьому сезоні у всіх турнірах (серед представників топ-5 ліг Європи більше тільки у Роберта Левандовскі - 30) і 23-й у Лізі чемпіонів (він лідер в історії клубу за цим показником).

Зустріч у відповідь команди проведуть 10 березня.

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Автор: Антон Дудар