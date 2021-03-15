Команда Руслана Малиновського спробує зробити камбек на чужому полі.

15 березня в Мадриді відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Реалом".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Аталанта.

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Реал - Аталанта: де дивитися матч

Матч розпочнеться о 22.00.

Пряма трансляція протистояння італійського та іспанського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Також матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, за "Аталанту" грає українець Руслан Малиновський. Також взимку до бергамасків приєднався Віктор Коваленко, проте він не заявлений на Лігу чемпіонів.

Реал - Аталанта: перед матчем

У першій зустрічі "Реал" переміг з рахунком 1:0. Мадридці провели більшу частину матчу в більшості, а переможний м'яч на 86-й хвилині забив Ферлан Менді.

Напередодні матчу-відповіді "Реал" в чемпіонаті Іспанії обіграв "Ельче "(2:1), а "Аталанта" в Серії А перемогла "Спецію" (3:1).

"Реал" може перервати серію з двох поспіль вильотів у Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Водночас "Аталанта" може пробитися до чвертьфіналу вдруге поспіль.

Судити матч буде нідерландський рефері Данні Маккелі.

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Автор: Будрін Артем