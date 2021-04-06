Мадридці пропустили, але все одно оформили досить комфортну перевагу перед другою грою.

"Реал" і "Ліверпуль" провели перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Він пройшов у Мадриді і завершився перемогою господарів поля.

Рахунок у матчі був відкритий в середині першого тайму - Тоні Кроос видав феноменальний пас на Вінісіуса Жуніора, той грудьми прокинув м'яч собі на хід, пішовши від двох суперників, і другим дотиком пробив Аліссона.

Читайте такожЛіга чемпіонів: Ман Сіті вирвав перемогу в матчі з БоруссієюНе минуло й десяти хвилин, а гості пропустили вдруге, причому тепер після власної помилки. Трент Александер-Арнолд скинув м'яч прямо на Марко Асенсіо, який спершу перекинув м'яч через Аліссона, а потім відправив сферу в сітку.

Після перерви "Ліверпуль" активізувався і швидко відіграв один м'яч - після удару Діогу Жоти м'яч від суперника відскочив до Мохамеда Салаха, який з близької відстані пробив Тібо Куртуа.

На 65-й хвилині Вінісіус оформив дубль, пробивши з центру штрафного майданчика після пасу Луки Модріча.

"Реал" - "Ліверпуль" - 3:1

Голи: Вінісіус, 27, 65, Асенсіо, 36 - Салах, 51

"Реал": Куртуа, Менді, Начо, Мілітао, Васкес, Каземіро, Модріч, Кроос, Асенсіо (Вальверде, 70), Вінісіус Жуніор (Родріго, 84), Бензема

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Філліпс, Кабак (Шакірі, 81), Робертсон, Фабіньо, Кейта (Тьяго, 42), Вейналдум, Діогу Жота (Фірміно, 81), Салах, Мане

Попередження: Васкес - Мане, Тьяго, Александер-Арнолд

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Реал" - "Ліверпуль": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com став Вінісіус Жуніор (оцінка 8,7).

"Ліверпуль" вперше з листопада 2014 року не завдав у матчі Ліги чемпіонів жодного удару по воротах за перший тайм.

Вінісіус Жуніор оформив свій перший дубль у складі "Реала".

Зінедін Зідан провів свій 50-й матч у Лізі чемпіонів в якості тренера. У нього 31 перемога.

Марко Асенсіо забив за "Реал" у четвертому матчі поспіль. 4 голи - це стільки ж, скільки він забив за мадридців за попередній 41 матч.

Мохамед Салах забив у четвертому матчі Ліги чемпіонів поспіль.

Зустріч у відповідь команд пройде 14 квітня на "Енфілді".

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Автор: Антон Дудар