Український нападник Роман Зозуля допоміг "Альбасете" обіграти команду з Сегунди "Реал Ов'єдо" в рамках 23-го туру.
Екс-нападник київського "Динамо" та "Дніпра" з'явився у старті та провів на полі всі 90 хвилин. Переможний гол Роман забив на 58-й хвилині. Окрім цього також заробив жовту картку.
31-річний Зозуля до цього останній раз забивав 17 жовтня 2020 року. Тоді форвард реалізував пенальті.
В поточному сезоні Роман забив 2 м'ячі та ще записав на свій рахунок гольовий пас у 21 матчі другого дивізіону Іспанії. Його клуб "Альбасете" йде на 17-й сходинці і всього у двох очках від зони вильоту.
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