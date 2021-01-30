Роман Зозуля забив свій перший гол у 2021 році.

Український нападник Роман Зозуля допоміг "Альбасете" обіграти команду з Сегунди "Реал Ов'єдо" в рамках 23-го туру.

Екс-нападник київського "Динамо" та "Дніпра" з'явився у старті та провів на полі всі 90 хвилин. Переможний гол Роман забив на 58-й хвилині. Окрім цього також заробив жовту картку.

31-річний Зозуля до цього останній раз забивав 17 жовтня 2020 року. Тоді форвард реалізував пенальті.

В поточному сезоні Роман забив 2 м'ячі та ще записав на свій рахунок гольовий пас у 21 матчі другого дивізіону Іспанії. Його клуб "Альбасете" йде на 17-й сходинці і всього у двох очках від зони вильоту.

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Автор: Будрін Артем