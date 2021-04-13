Незвичайний епізод стався в матчі чемпіонату Північної Ірландії.

Незвичайний гол був забитий в матчі 30-го туру чемпіонату Північної Ірландії "Гленторан" - "Дангеннон Свіфтс" (2:0).

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Нападник господарів Рорі Доннеллі відзначився дублем, причому один зі своїх м'ячів забив головою майже з центру поля.

Воротар "Дангеннон Свіфтс" Рой Керролл, за плечима у якого 72 матчі за "Манчестер Юнайтед" і 45 матчів у збірній Північної Ірландії, не найкращим чином зіграв на виході. Керолл вибіг за межі штрафного майданчика і головою вибив м'яч прямо на Доннеллі, який відразу у стрибку пробив по порожніх воротах.

Відео опублікував офіційний Twitter "Гленторана".

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Автор: Антон Дудар