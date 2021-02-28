Руслан Малиновський забив у ворота "Сампдорії".

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився забитим голом за "Аталанту" в матчі 24-го туру Серії А проти "Сампдорії".

Малиновський вийшов на поле з перших хвилин і на 40-й хвилині відкрив рахунок у матчі.

Читайте такожФутболіст збірної України забив гол-шедевр на першій хвилині і оформив дубль за півтайма (відео)Після пасу від Луїса Муріеля українець на швидкості добіг до штрафного майданчика і з шістнадцяти метрів красивим ударом направив м'яч у верхній кут воріт.

Для Малиновського цей гол став другим у поточному сезоні в чемпіонаті Італії. Свій перший м'яч він забив ударом зі штрафного.

На 83-й хвилині українець був замінений.

"Аталанта" в підсумку здобула перемогу з рахунком 2:0. Ще один українець Віктор Коваленко весь матч провів у запасі бергамасків.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Гента" за 13,6 мільйонів євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 27 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі клубу з Бергамо.

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Автор: Антон Дудар