Руслан Малиновський допоміг своїй команді здобути перемогу в чемпіонаті Італії.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив перший гол за "Аталанту" в цьому сезоні.

Українець вперше після того, як перехворів на коронавірус, вийшов на поле в стартовому складі "Аталанти" і відзначився на 55-й хвилині.

Малиновський направив м'яч у сітку красивим ударом зі штрафного, забивши другий гол "Аталанти", яка в підсумку перемогла з рахунком 3:0.

В активі Малиновського тепер 1 гол і 2 результативні передачі в 10 матчах за італійський клуб.

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Автор: Антон Дудар