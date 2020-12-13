Руслан Малиновський / фото REUTERS
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив перший гол за "Аталанту" в цьому сезоні.
Українець вперше після того, як перехворів на коронавірус, вийшов на поле в стартовому складі "Аталанти" і відзначився на 55-й хвилині.
Малиновський направив м'яч у сітку красивим ударом зі штрафного, забивши другий гол "Аталанти", яка в підсумку перемогла з рахунком 3:0.
В активі Малиновського тепер 1 гол і 2 результативні передачі в 10 матчах за італійський клуб.
G⚽L DE ATALANTA 💥— El Forastero (@ElForastero1982) December 13, 2020
👤 Malinovskiy ⏱️ 55'
Atalanta 2️⃣
Fiorentina 0️⃣#SerieA 🇮🇹🏆pic.twitter.com/nvKMvZqnuD
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