Руслан Малиновський віддав два асисти у другому матчі поспіль.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився двома гольовими передачами в матчі 30-го туру Серії А проти "Фіорентини".

На 13-й хвилині матчу Малиновський асистував Дуванові Сапаті - українець навісив з кутового, а форвард точно пробив головою.

На 40-й хвилині українець знову віддав гольовий пас на Сапату, цього разу створивши шедевр - однією передачею Малиновський відрізав всю оборону "фіалок".

Асисти Малиновського допомогли "Аталанті" здобути виїзну перемогу з рахунком 3:2. На 64-й хвилині українець був замінений на Йосипа Ілічіча, який забив переможний м'яч.

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Українець став першим з 2013 року, кому вдалося зробити як мінімум дві результативні передачі в двох матчах Серії А поспіль.

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Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Гента" за 13,6 мільйонів євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 35 матчів, 4 голи і 8 асистів у складі клубу з Бергамо.

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Автор: Антон Дудар