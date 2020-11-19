У вирішальному матчі росіяни пропустили п'ять голів від Сербії і не змогли підвищитися в класі.

Збірна Росії зазнала розгромної поразки від збірної Сербії в матчі 6-го туру Ліги націй у Лізі В.

У вирішальному для себе матчі росіяни програли на виїзді з рахунком 0:5.

Сербська збірна відправила чотири голи у ворота Росії до перерви, а в другому таймі добила суперника.

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Перед цим матчем збірна Росії мала шанси на вихід в Лігу А, проте в підсумку завершила турнір на другому місці і не змогла підвищитися в класі.

У росіян залишилося 8 очок, а Угорщина набрала 11. Сербія (6 очок) стала третьою, за додатковими показниками випередивши Туреччину (6 очок).

Ця поразка стала найбільшою для російської збірної за останні 16 років.

Сербія - Росія - 5:0

Голи: Радоніч, 10, Йович, 25, 45, Влахович, 40, Младенович, 64

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Автор: Антон Дудар