Збірна Росії зазнала розгромної поразки від збірної Сербії в матчі 6-го туру Ліги націй у Лізі В.
У вирішальному для себе матчі росіяни програли на виїзді з рахунком 0:5.
Сербська збірна відправила чотири голи у ворота Росії до перерви, а в другому таймі добила суперника.
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Перед цим матчем збірна Росії мала шанси на вихід в Лігу А, проте в підсумку завершила турнір на другому місці і не змогла підвищитися в класі.
У росіян залишилося 8 очок, а Угорщина набрала 11. Сербія (6 очок) стала третьою, за додатковими показниками випередивши Туреччину (6 очок).
Ця поразка стала найбільшою для російської збірної за останні 16 років.
Сербія - Росія - 5:0
Голи: Радоніч, 10, Йович, 25, 45, Влахович, 40, Младенович, 64
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