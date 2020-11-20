Сергій Кривцов вважає, що тест показав помилковий результат.

Захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов прокоментував ситуацію зі своїм повторним позитивним тестом на коронавірус у збірній України.

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Футболіста, який місяць тому перехворів на коронавірус, цитує сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

"Вранці я прокинувся і побачив на телефоні купу повідомлень від друзів і команди. Було повідомлення в групі, що я, Мораєс і Малиновський здали позитивні тести. В принципі я був шокований, адже ми з Жуніором перехворіли місяць тому, повинні бути антитіла в організмі.

Спочатку сказали, що ми можемо брати участь у тренувальному процесі, УЄФА дозволив. Але швейцарська влада нам відмовила", - сказав Кривцов.

Захисник додав, що вважає результат тесту помилковим:

"Я думаю, це помилка в самому тесті. Читав новини, що Ілон Маск здавав чотири різні тести в одній лабораторії. З них два були позитивними, два - негативними. У мене була така ситуація, коли я був на ізоляції. Сім'я теж здавала тести, у молодшої дочки був позитивний, а на наступний день - негативний. Це якась помилка.

Я знав, що не хворий (у збірній - прим.). Якщо б у мене хоча б симптоми були, я сів би на самоізоляцію. Але у мене все добре було. Зараз здали тест на антитіла, чекаємо результати. Вранці було тренування в основній групі, готуємося до"Олександрії".

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

Збірна України вже повернулася зі Швейцарії та пройшла ще одне тестування на коронавірус, результати якого стали відомі раніше.

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Автор: Данило Слесь