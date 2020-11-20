Захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов прокоментував ситуацію зі своїм повторним позитивним тестом на коронавірус у збірній України.
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Футболіста, який місяць тому перехворів на коронавірус, цитує сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".
"Вранці я прокинувся і побачив на телефоні купу повідомлень від друзів і команди. Було повідомлення в групі, що я, Мораєс і Малиновський здали позитивні тести. В принципі я був шокований, адже ми з Жуніором перехворіли місяць тому, повинні бути антитіла в організмі.
Спочатку сказали, що ми можемо брати участь у тренувальному процесі, УЄФА дозволив. Але швейцарська влада нам відмовила", - сказав Кривцов.
Захисник додав, що вважає результат тесту помилковим:
"Я думаю, це помилка в самому тесті. Читав новини, що Ілон Маск здавав чотири різні тести в одній лабораторії. З них два були позитивними, два - негативними. У мене була така ситуація, коли я був на ізоляції. Сім'я теж здавала тести, у молодшої дочки був позитивний, а на наступний день - негативний. Це якась помилка.
Я знав, що не хворий (у збірній - прим.). Якщо б у мене хоча б симптоми були, я сів би на самоізоляцію. Але у мене все добре було. Зараз здали тест на антитіла, чекаємо результати. Вранці було тренування в основній групі, готуємося до"Олександрії".
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 було виявлено у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна було офіційно скасовано.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Андрій Шевченко дав свої коментарі щодо скасування гри.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
- Збірна України вже повернулася зі Швейцарії та пройшла ще одне тестування на коронавірус, результати якого стали відомі раніше.
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