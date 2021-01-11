Одноклубник українця Олександра Зінченка розповів про те, що його Lamborghini обростає павутиною.

Зірковий нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро зізнався, що не розуміє, навіщо витратив гроші на покупку автомобіля Lamborghini Aventador вартістю близько 400 тисяч євро.

Про це Агуеро сказав в ефірі програми "Santo Sabado" на ТБ, передає Marca.

"Я не знаю, нафіга я купив Lamborghini. Я майже не користувався цим автомобілем, за шість років я проїхав на ньому десь 1200 кілометрів. Два роки я думав про те, якого біса я купив цю машину. Зараз вона просто мерзне і обростає павутиною", - сказав футболіст.

Відзначимо, що в "Ман Сіті" Агуеро заробляє близько 13 мільйонів фунтів на рік.

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Автор: Антон Дудар