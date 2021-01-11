Зірковий нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро зізнався, що не розуміє, навіщо витратив гроші на покупку автомобіля Lamborghini Aventador вартістю близько 400 тисяч євро.
Про це Агуеро сказав в ефірі програми "Santo Sabado" на ТБ, передає Marca.
"Я не знаю, нафіга я купив Lamborghini. Я майже не користувався цим автомобілем, за шість років я проїхав на ньому десь 1200 кілометрів. Два роки я думав про те, якого біса я купив цю машину. Зараз вона просто мерзне і обростає павутиною", - сказав футболіст.
Відзначимо, що в "Ман Сіті" Агуеро заробляє близько 13 мільйонів фунтів на рік.
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