Серхіо Агуеро / Фото REUTERS

Зірковий нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро зізнався, що не розуміє, навіщо витратив гроші на покупку автомобіля Lamborghini Aventador вартістю близько 400 тисяч євро.

Про це Агуеро сказав в ефірі програми "Santo Sabado" на ТБ, передає Marca.

"Я не знаю, нафіга я купив Lamborghini. Я майже не користувався цим автомобілем, за шість років я проїхав на ньому десь 1200 кілометрів. Два роки я думав про те, якого біса я купив цю машину. Зараз вона просто мерзне і обростає павутиною", - сказав футболіст.

Відзначимо, що в "Ман Сіті" Агуеро заробляє близько 13 мільйонів фунтів на рік.

Автомобіль Серхіо Агуеро / фото tn.com.ar

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Автор: Антон Дудар