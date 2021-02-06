"Зоря" придбала у "Олімпіка" форварда Шахаба Захеді.

Луганська "Зоря" домовилася з донецьким "Олімпіком" про трансфер іранського нападника Шахаба Захеді.

"Зоря" не стала чекати закінчення контракту Захеді і вирішила викупити гравця вже в зимове міжсезоння.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін у коментарі "Футбол NEWS" розповів подробиці трансферу, заявивши, що "Зоря" заплатить за гравця 360 тисяч доларів.

"Провели переговори з президентом "Зорі" Євгеном Геллером. Кілька днів вони йшли, складний переговірник. Прийшли до варіанту, що "Зоря" платить за трансфер Шахаба 360 тисяч доларів", - сказав Гельзін.

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Він також заявив, що у Шахаба була пропозиція від португальського клубу:

"Була пропозиція від "Ріу Аве", теж хороший клуб, який грає в Європі. Але Шахаб вже підписав попередній контракт з "Зорею", тому ми не могли наполягати, щоб він перейшов у "Ріу Аве". Він вибрав свій шлях - футбольний клуб"Зоря".

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Захеді перейшов в "Олімпік" в серпні 2019 року. До цього він був гравцем іранських "Персеполіса" і "Машин Сазі", а також ісландського "Вестманнаейяра" і корейського "Сувон Самсунг Блюуінгс".

У поточному сезоні Захеді лідирує в гонці бомбардирів УПЛ після першого кола поряд з динамівцем Віктором Циганковим. На рахунку обох по 8 голів.

Влітку в іранця закінчувався контракт з "Олімпіком".

Раніше Захеді був переведений до дублюючого складу "Олімпіка" через те, що підписав попередній контракт з "Зорею".

За підсумками 2020 року Захеді потрапив до символічної збірної УПЛ.

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Автор: Антон Дудар