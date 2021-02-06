Луганська "Зоря" домовилася з донецьким "Олімпіком" про трансфер іранського нападника Шахаба Захеді.
"Зоря" не стала чекати закінчення контракту Захеді і вирішила викупити гравця вже в зимове міжсезоння.
Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін у коментарі "Футбол NEWS" розповів подробиці трансферу, заявивши, що "Зоря" заплатить за гравця 360 тисяч доларів.
"Провели переговори з президентом "Зорі" Євгеном Геллером. Кілька днів вони йшли, складний переговірник. Прийшли до варіанту, що "Зоря" платить за трансфер Шахаба 360 тисяч доларів", - сказав Гельзін.
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Він також заявив, що у Шахаба була пропозиція від португальського клубу:
"Була пропозиція від "Ріу Аве", теж хороший клуб, який грає в Європі. Але Шахаб вже підписав попередній контракт з "Зорею", тому ми не могли наполягати, щоб він перейшов у "Ріу Аве". Він вибрав свій шлях - футбольний клуб"Зоря".
Шахаб Захеді: найкращий бомбардир УПЛ 2020-2021
- Захеді перейшов в "Олімпік" в серпні 2019 року. До цього він був гравцем іранських "Персеполіса" і "Машин Сазі", а також ісландського "Вестманнаейяра" і корейського "Сувон Самсунг Блюуінгс".
- У поточному сезоні Захеді лідирує в гонці бомбардирів УПЛ після першого кола поряд з динамівцем Віктором Циганковим. На рахунку обох по 8 голів.
- Влітку в іранця закінчувався контракт з "Олімпіком".
- Раніше Захеді був переведений до дублюючого складу "Олімпіка" через те, що підписав попередній контракт з "Зорею".
- За підсумками 2020 року Захеді потрапив до символічної збірної УПЛ.
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