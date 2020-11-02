Луїш Каштру вважає, що люди самі зробили мало для того, щоб повернутися на стадіони.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував те, що у зв'язку з рішенням МОЗ України "гірникам" доведеться проводити матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах без уболівальників.

Про це Каштру сказав в ході передматчевої прес-конференції.

"Дивно, що я бачу повні автобуси в місті, дивно, що я бачу людей, які не носять маски, відвідують публічні місця, вони просто забиті. Дивно, що стадіони без уболівальників. Але люди насправді зробили дуже мало, щоб зараз з повною безпекою повернутися на стадіони", - сказав Каштру.

Португальський тренер заявив, що після спалаху COVID-19 у "Шахтарі" усвідомив, наскільки серйозним може бути цей вірус:

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"На жаль, люди ще не почали до кінця поважати цей вірус і пандемію, які з нами відбулися. Коли я дивлюся на своїх десятьох футболістів, які були інфіковані, у трьох були ускладнення з легенями, у одного проблеми з серцем - починаю замислюватися. Починаю дійсно розуміти, що відбувається в світі. Вірус поруч, він може наздогнати кожного, ніхто не знає, які у нього будуть наслідки.

Хлопці 20 з гаком років - ніхто не думав, що таке може статися. Тоді я зрозумів справжню небезпеку, яка перед нами. Незважаючи на всі події в світі, люди, на жаль, досі не зрозуміли, наскільки це може бути страшно".

Каштру також підкреслив, що гравці "Шахтаря" не будуть почувати додатковий тиск через гру при порожніх трибунах:

"Ні, тиск буде звичайним, як завжди. Всі повинні розуміти, який рівень матчу належить. Я вже не раз говорив, що стадіон без уболівальників - це стадіон без душі, без серця. Серце не б'ється, Крижана атмосфера. Це неприємно, мало емоцій. Віддаю перевагу грати при заповнених стадіонах, коли вболівальники підтримують свої команди".

Шахтар - Боруссія М: перед матчем

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Автор: Антон Дудар