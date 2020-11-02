Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував те, що у зв'язку з рішенням МОЗ України "гірникам" доведеться проводити матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах без уболівальників.
Про це Каштру сказав в ході передматчевої прес-конференції.
"Дивно, що я бачу повні автобуси в місті, дивно, що я бачу людей, які не носять маски, відвідують публічні місця, вони просто забиті. Дивно, що стадіони без уболівальників. Але люди насправді зробили дуже мало, щоб зараз з повною безпекою повернутися на стадіони", - сказав Каштру.
Португальський тренер заявив, що після спалаху COVID-19 у "Шахтарі" усвідомив, наскільки серйозним може бути цей вірус:
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"На жаль, люди ще не почали до кінця поважати цей вірус і пандемію, які з нами відбулися. Коли я дивлюся на своїх десятьох футболістів, які були інфіковані, у трьох були ускладнення з легенями, у одного проблеми з серцем - починаю замислюватися. Починаю дійсно розуміти, що відбувається в світі. Вірус поруч, він може наздогнати кожного, ніхто не знає, які у нього будуть наслідки.
Хлопці 20 з гаком років - ніхто не думав, що таке може статися. Тоді я зрозумів справжню небезпеку, яка перед нами. Незважаючи на всі події в світі, люди, на жаль, досі не зрозуміли, наскільки це може бути страшно".
Каштру також підкреслив, що гравці "Шахтаря" не будуть почувати додатковий тиск через гру при порожніх трибунах:
"Ні, тиск буде звичайним, як завжди. Всі повинні розуміти, який рівень матчу належить. Я вже не раз говорив, що стадіон без уболівальників - це стадіон без душі, без серця. Серце не б'ється, Крижана атмосфера. Це неприємно, мало емоцій. Віддаю перевагу грати при заповнених стадіонах, коли вболівальники підтримують свої команди".
Шахтар - Боруссія М: перед матчем
- Матч "Шахтар" - "Боруссія" М пройде 3 листопада на "Олімпійському" в Києві. Де дивитися матч по ТБ.
- "Шахтар" і гладбахська "Боруссія" раніше один проти одного не грали.
- Після двох турів "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі 4 очки. У "Боруссії" - 2 очки і друге місце.
- У стартових турах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2) і зіграв внічию з "Інтером" (0:0). "Боруссія" завершила матчі проти міланців і мадридців з однаковим рахунком - 2:2.
- Відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Боруссія" Менхенгладбах.
- Перед матчем прес-служба " Боруссії" повідомила, що команда летить на гру в Донецьк.
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