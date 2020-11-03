"Шахтар" намагатиметься зберегти лідерство у своїй групі.

Донецький "Шахтар" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах. Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" у Києві.

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.

Шахтар - Боруссія М: де дивитися матч по ТБ

Початок матчу - о 19.55.

Матч повинні були відвідати близько 10 тисяч уболівальників, але МОЗ закрив трибуни на всіх міжнародних матчах через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

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"Шахтар"

"Гірники" пережили вкрай важкий період через травми та спалах коронавірусу в клубі. Команда з величезними кадровими втратами стартувала в групі ЛЧ і змогла не тільки не провалитися, а ще й захопити лідерство у квартеті B.

У першому турі донеччани приїхали в Мадрид і шокували "Реал". Після першого тайму молодь українського клубу вела в рахунку 3:0, а після перерви втримала переможний результат - 3:2.

У другому поєдинку забити "Інтеру" не вдалося, але і свої ворота "Шахтар" залишив на замку - 0:0. Команда перервала 23-матчеву серію з пропущеними голами в Лізі чемпіонів. У групі у чемпіона України на рахунку чотири очки та перше місце. Відставання "Боруссії" та "Інтера" становить два пункти.

Справи з кадрами у донеччан вже налагодилися. У стрій повернулася більша частина футболістів, але передбачити, хто з'явиться на полі, досить складно, адже резервісти відмінно зарекомендували себе в останніх матчах.

Перед грою з німцями "Шахтар" розім'явся на "Маріуполі" в УПЛ - 4:1. Варто відзначити, що у складі суперника були відсутні 13 футболістів, які були орендовані у "гірників". У таблиці чемпіонату України підопічні Каштру відстають від "Динамо" на чотири очки.

Точно не зіграють у "Шахтаря" Коноплянка, Фернандо, Ісмаїлі та Дентіньо.

"Боруссія" Менхенгладбах

"Боруссія" потрапила до групи з четвертого кошика, але команда вже встигла показати, що не збирається виконувати роль аутсайдера квартету.

У перших двох матчах підопічні Марко Розі дали бій "Інтеру" і "Реалу". Топ-клуби рятувалися від поразок на останніх хвилинах матчів, які завершилися з однаковим рахунком 2:2.

Перед вильотом до Києва "Боруссія" зіграла в шостому турі Бундесліги проти "РБ Лейпциг" і перемогла з рахунком 1:0. У таблиці гладбахці посідають п'яте місце, набравши 11 очок.

"Боруссія" має одну втрату у своєму складі - команді не допоможе опорний півзахисник Деніс Закаріа.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Майкон, Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Тайсон

"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаіні, Нойхаус, Крамер, Штіндль, Тюрам, Хофманн, Плеа

Слова перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру:

"Ми постараємося ефективно відпрацювати як в атаці, так і в обороні. Зіграти на рівних. А якщо суперник перехопить ініціативу, важливо знайти баланс між грою з м'ячем і без м'яча. Головне - увага в кожному епізоді, висока дисципліна і самовіддача на полі. Футболісти повинні зіграти у футбол з душею. Якщо отримуєш задоволення від гри - все виходить. Але ми звітуємо перед собою, що в попереду дуже важливий матч проти складного суперника".

Головний тренер "Боруссії" М Марко Розе:

"Шахтар" - дуже сильна команда, яка добре себе проявляє в обороні. У складі "гірників" багато кваліфікованих гравців, які себе вже показали в Лізі чемпіонів. Я вважаю, якщо наш суперник буде занадто багато контролювати м'яч, це доставить нам певні проблеми. Але ми будемо намагатися розігрувати дуже відкриту партію, тільки в цьому випадку зможемо показати хорошу гру".

Арбітр

На матчі працюватиме рефері з Нідерландів, який вже перетинався з "гірниками".

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Автор: Данило Слесь