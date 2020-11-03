Шахтар зіграє з німецькою командою в Києві / фото ФК Шахтар
3 листопада в Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.
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Шахтар - Боруссія М: де дивитися матч онлайн
У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток прозвучить о 19.55.
О 19.00 розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів".
Крім того, трансляція поєдинку буде доступна за передплатою на медіасервісі MEGOGO.
Шахтар - Боруссія М: перед матчем
- Зустріч пройде без глядачів. МОЗ скасував своє початкове рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
- "Шахтар" і гладбахська "Боруссія" раніше один проти одного не грали.
- Після двох турів "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі 4 очки. У "Боруссії" - 2 очки та друге місце.
- У стартових турах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2) і зіграв внічию з "Інтером" (0:0). "Боруссія" завершила матчі проти міланців і мадридців з однаковим рахунком - 2:2.
- Відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Боруссія" Менхенгладбах.
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