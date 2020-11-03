Донецький клуб проведе третій матч у групі.

3 листопада в Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.

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Шахтар - Боруссія М: де дивитися матч онлайн

У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток прозвучить о 19.55.

О 19.00 розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів".

Крім того, трансляція поєдинку буде доступна за передплатою на медіасервісі MEGOGO.

Шахтар - Боруссія М: перед матчем

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Автор: Данило Слесь