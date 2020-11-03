Сергій Ковальов впевнений, що німці можуть створити навіть більше проблем. ніж "Реал" та "Інтер".

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Сергій Ковальов дав оцінку майбутньому поєдинку "гірників" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.

Екс-півзахисника цитує zbirna.com.

"Можу сказати, що для "оранжево-чорних" ця гра буде складніше, ніж з "Інтером" або "Реалом". Тому що "Боруссія" дуже добре грає на чужому полі. За відсотком очок набраних в гостях вона виступає краще. Ця німецька команда класно вступає в пресинг на чужій половині поля, у неї добре збалансовані лінії оборони та атаки, якісний контроль м'яча.

"Шахтарю" буде непросто вибігати в швидкі атаки. Проте це чи не єдиний його шанс здобути позитивний результат у цій зустрічі. Хочеться вірити, що в цьому компоненті у "гірників" все вийде", - сказав Ковальов.

Експерт додав, що вважає команди приблизно однаковими за рівнем:

"Думаю, "Шахтар" і "Боруссія" команди приблизно одного рівня. Гірникам потрібно бути дуже обережними, в плані того, щоб постаратися не пропустити. Інакше доведеться розкриватися, а німцям тільки це і потрібно буде, оскільки контрвипади у них добре виходять.

У "Шахтаря" проблеми зі складом хоч і стали менше, але вони все одно залишаються. Так, до речі, думали й "Реал"з "Інтером". Проте це не завадило "гірникам" завойовувати очки в цих поєдинках".

Шахтар - Боруссія М: перед матчем

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Автор: Данило Слесь