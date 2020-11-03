Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Сергій Ковальов дав оцінку майбутньому поєдинку "гірників" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.
Екс-півзахисника цитує zbirna.com.
"Можу сказати, що для "оранжево-чорних" ця гра буде складніше, ніж з "Інтером" або "Реалом". Тому що "Боруссія" дуже добре грає на чужому полі. За відсотком очок набраних в гостях вона виступає краще. Ця німецька команда класно вступає в пресинг на чужій половині поля, у неї добре збалансовані лінії оборони та атаки, якісний контроль м'яча.
"Шахтарю" буде непросто вибігати в швидкі атаки. Проте це чи не єдиний його шанс здобути позитивний результат у цій зустрічі. Хочеться вірити, що в цьому компоненті у "гірників" все вийде", - сказав Ковальов.
Експерт додав, що вважає команди приблизно однаковими за рівнем:
"Думаю, "Шахтар" і "Боруссія" команди приблизно одного рівня. Гірникам потрібно бути дуже обережними, в плані того, щоб постаратися не пропустити. Інакше доведеться розкриватися, а німцям тільки це і потрібно буде, оскільки контрвипади у них добре виходять.
У "Шахтаря" проблеми зі складом хоч і стали менше, але вони все одно залишаються. Так, до речі, думали й "Реал"з "Інтером". Проте це не завадило "гірникам" завойовувати очки в цих поєдинках".
Шахтар - Боруссія М: перед матчем
- Поєдинок "Шахтар" - "Боруссія" М пройде сьогодні на НСК "Олімпійський" у Києві: де дивитися матч на ТБ.
- Зустріч пройде без глядачів. МОЗ скасував своє початкове рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
- "Шахтар" і гладбахська "Боруссія" раніше один проти одного не грали.
- Після двох турів "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі 4 очки. У "Боруссії" - 2 очки та друге місце.
- У стартових турах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2) і зіграв внічию з "Інтером" (0:0). "Боруссія" завершила матчі проти міланців і мадридців з однаковим рахунком - 2:2.
- Відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Боруссія" Менхенгладбах.
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