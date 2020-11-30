"Шахтар" обіграв "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів / фото REUTERS

Донецький "Шахтар" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів 1 грудня зіграє з мадридським "Реалом". Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський" без глядачів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Шахтар - Реал: де дивитися матч онлайн

Пряму трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Початок зустрічі - о 19.55.

Також матч буде доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO за передплатою.

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Шахтар - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давигора