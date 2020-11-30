"Шахтар" і "Реал" зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів 1 грудня зіграє з мадридським "Реалом". Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський" без глядачів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Шахтар - Реал: де дивитися матч онлайн

Пряму трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Початок зустрічі - о 19.55.

Також матч буде доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO за передплатою.

Шахтар - Реал: перед матчем

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.

Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.

Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" в плей-офф.

"Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".

Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.

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Автор: Олег Давигора