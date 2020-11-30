Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу проти "Реала" / фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру висловив свою думку про майбутній матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це він розповів на прес-конференції.

"Прекрасно розуміємо, що завтрашній матч абсолютно не пов'язаний з попередніми. Завтра буде дуже специфічна гра. Ми прекрасно знаємо, що потрібно готуватися до дуже складного поєдинку. Адже цей матч буде вирішальним як для нас, так і для них, щоб продовжити грати в Лізі чемпіонів", - сказав Каштру.

Він стверджує, що дуже важливо коректно підійти до матчу.

"Багато, хто грав у першому матчі, можливо, були недооцінені Реалом. Думаю, наша гра здивувала багатьох, в тому числі суперника. Завтра буде легше, команди вже більш знайомі. Реалу буде набагато легше вгадати наш стартовий склад. Ми перш за все повинні бути дуже сильними в обороні, ліквідувати всі сильні сторони Реала. У стратегічному плані цей матч, як і перший, буде дуже сильним. Нам дуже важливо не йти далеко від того, що показали в першому матчі. Потрібно показувати себе таким же чином, тому що хочемо домогтися завтра перемоги, беручи до уваги, що хочемо продовжити виступи в Лізі чемпіонів, незважаючи на такого складного суперника, як Реал", - сказав Каштру.

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Автор: Олег Давигора