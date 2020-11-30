Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру висловив свою думку про майбутній матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це він розповів на прес-конференції.
"Прекрасно розуміємо, що завтрашній матч абсолютно не пов'язаний з попередніми. Завтра буде дуже специфічна гра. Ми прекрасно знаємо, що потрібно готуватися до дуже складного поєдинку. Адже цей матч буде вирішальним як для нас, так і для них, щоб продовжити грати в Лізі чемпіонів", - сказав Каштру.
Він стверджує, що дуже важливо коректно підійти до матчу.
"Багато, хто грав у першому матчі, можливо, були недооцінені Реалом. Думаю, наша гра здивувала багатьох, в тому числі суперника. Завтра буде легше, команди вже більш знайомі. Реалу буде набагато легше вгадати наш стартовий склад. Ми перш за все повинні бути дуже сильними в обороні, ліквідувати всі сильні сторони Реала. У стратегічному плані цей матч, як і перший, буде дуже сильним. Нам дуже важливо не йти далеко від того, що показали в першому матчі. Потрібно показувати себе таким же чином, тому що хочемо домогтися завтра перемоги, беручи до уваги, що хочемо продовжити виступи в Лізі чемпіонів, незважаючи на такого складного суперника, як Реал", - сказав Каштру.
Читайте такожШахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Шахтар - Реал: перед матчем
- Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.
- Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.
- Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" у плей-офф.
- "Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".
- Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.
- "Шахтар" напередодні матчу проти "Реала" повідомив, що у поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.
Мадридський Реал привіз до Києва 21 футболіста на матч проти Шахтаря.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram