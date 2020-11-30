Луїш Каштру стверджує, що дуже важливо коректно підійти до матчу.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру висловив свою думку про майбутній матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це він розповів на прес-конференції.

"Прекрасно розуміємо, що завтрашній матч абсолютно не пов'язаний з попередніми. Завтра буде дуже специфічна гра. Ми прекрасно знаємо, що потрібно готуватися до дуже складного поєдинку. Адже цей матч буде вирішальним як для нас, так і для них, щоб продовжити грати в Лізі чемпіонів", - сказав Каштру.

Він стверджує, що дуже важливо коректно підійти до матчу.

"Багато, хто грав у першому матчі, можливо, були недооцінені Реалом. Думаю, наша гра здивувала багатьох, в тому числі суперника. Завтра буде легше, команди вже більш знайомі. Реалу буде набагато легше вгадати наш стартовий склад. Ми перш за все повинні бути дуже сильними в обороні, ліквідувати всі сильні сторони Реала. У стратегічному плані цей матч, як і перший, буде дуже сильним. Нам дуже важливо не йти далеко від того, що показали в першому матчі. Потрібно показувати себе таким же чином, тому що хочемо домогтися завтра перемоги, беручи до уваги, що хочемо продовжити виступи в Лізі чемпіонів, незважаючи на такого складного суперника, як Реал", - сказав Каштру.

Читайте такожШахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Шахтар - Реал: перед матчем

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора