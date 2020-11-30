"Реал "оголосив заявку на матч проти "Шахтаря".

Мадридський "Реал" прибув до Києва на матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", який відбудеться 1 грудня на НСК "Олімпійський".

Підопічні Зінедіна Зідана вирушили до Києва у складі з 21 футболіста. У заявку "королівського клубу" на поєдинок не потрапили Серхіо Рамос, Еден Азар, Дані Карвахаль, Альваро Одріосола, Федеріко Вальверде і Лука Йович. Зате в списку є українець Андрій Лунін. Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Хавбек "Реала" Еден Азар отримав травму в матчі 11-го туру Прімери проти "Алавеса". Футболіст пошкодив привідний м'яз правого стегна.

При цьому Marca додає, що бельгієць вибув приблизно на 3 тижні, і таким чином, не зіграє з "Севільєю" і "Атлетіко" в Ла Лізі і з "Шахтарем" і "Боруссією" Менхенгладбах в Лізі чемпіонів.

Заявка "Реала" на матч проти "Шахтаря"

Воротар: Куртуа, Лунін, Альтубе.

Захисники: Мілитао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст.

Півзахисник: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас.

Нападник: Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго.

Шахтар - Реал: перед матчем

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.

Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.

Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" в плей-офф.

"Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".

Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.

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Автор: Олег Давигора