Зінедін Зідан зазначив, що бачить величезне бажання у своїх гравців.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів з "Шахтарем".

Слова Зідана наводить офіційний сайт УЄФА.

"Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Завтрашній матч - найважливіший, це найважливіші три очки на сьогоднішній день", - заявив він.

Зідан зазначив, що бачить величезне бажання у своїх гравців.

"У нас складний сезон, багато травмованих футболістів. Але з бажанням немає ніяких проблем. Гравці знають, кольори якого клубу вони захищають. Виступати в такому клубі - це велика честь", - сказав Зідан.

Шахтар - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давигора