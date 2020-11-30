Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів з "Шахтарем".
Слова Зідана наводить офіційний сайт УЄФА.
"Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Завтрашній матч - найважливіший, це найважливіші три очки на сьогоднішній день", - заявив він.
Зідан зазначив, що бачить величезне бажання у своїх гравців.
"У нас складний сезон, багато травмованих футболістів. Але з бажанням немає ніяких проблем. Гравці знають, кольори якого клубу вони захищають. Виступати в такому клубі - це велика честь", - сказав Зідан.
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Шахтар - Реал: перед матчем
- Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.
- Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.
- Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" у плей-офф.
- "Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".
- Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.
- "Шахтар" напередодні матчу проти "Реала" повідомив, що у поєдинку не зможуть взяти участь сім гравців клубу.
Мадридський Реал привіз до Києва 21 футболіста на матч проти Шахтаря.
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