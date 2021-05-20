Збірна України продовжує готуватися до фінальної частини чемпіонату Європи.
Українська асоціація футболу опублікувала веселе відео, де головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко навчає молодих гравців підтягуватися на турніку.
44-річний фахівець давав поради й своїм прикладом показував яка техніка виконання правильна та як коректно підтягуватися на поперечині. "Догану" отримали півзахисник "Динамо" Богдан Лєднєв та нападник "Дніпра-1" Артем Довбик. Їх "Шева" особливо ретельно проінструктував.
"Не смикайся, плавно опускайся", - підказував тренер юним футболістам, коли побачив, що вони занадто сильно смикаються на турніку.
А за день до цього на тренуванні збірної трапилася кумедна історія.
Відео оприлюднив You-Tube-канал Do Best.
Шевченко підклав Миколі Шапаренку під голову подушку поки тому робили масаж ніг. А потім артистично сказав:
"Треба буде закурити - покличеш".
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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України здобула в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.
- Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.
- Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму.
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