В таборі національної збірної України панує дружелюбна атмосфера.

Збірна України продовжує готуватися до фінальної частини чемпіонату Європи.

Українська асоціація футболу опублікувала веселе відео, де головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко навчає молодих гравців підтягуватися на турніку.

44-річний фахівець давав поради й своїм прикладом показував яка техніка виконання правильна та як коректно підтягуватися на поперечині. "Догану" отримали півзахисник "Динамо" Богдан Лєднєв та нападник "Дніпра-1" Артем Довбик. Їх "Шева" особливо ретельно проінструктував.

"Не смикайся, плавно опускайся", - підказував тренер юним футболістам, коли побачив, що вони занадто сильно смикаються на турніку.

А за день до цього на тренуванні збірної трапилася кумедна історія.

Відео оприлюднив You-Tube-канал Do Best.

Шевченко підклав Миколі Шапаренку під голову подушку поки тому робили масаж ніг. А потім артистично сказав:

"Треба буде закурити - покличеш".

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України здобула в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму.

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Автор: Артем Будрін