Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан отримав чудову розминку.

У день контрольного поєдинку проти Бахрейну коуч збірної України Андрій Шевченко вирішив влаштувати воротарю "Динамо" й "жовто-синіх" Георгію Бущану тест з пенальті.

Відеоролик опублікував You-Tube-канал "Do Best!".

"Шева" виявився у відмінній формі й п'ять поспіль 11-тиметрових реалізував взагалі без проблем. Тренер збірної України майстерно направляв м'ячі в обидва нижні кути воріт й Бущан був безсилий.

І все ж таки один удар Шевченка 26-річний страж воріт парирував. Це був авантюрний удар в стилі "паненка", коли удар наноситься легенько під м'яч ніби "черпачком".

"Ну ось і все!", - сказав Бущан, коли упіймав шостий удар.

"Ти знав, що я буду так бити?", - спитав Шевченко.

"Ну, звісно!" - самовпевнено відповів кіпер "Динамо".

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Автор: Артем Будрін