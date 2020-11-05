Тарас Михалик розкрив своє бачення поняття любові до батьківщини.

Колишній футболіст збірної України Тарас Михалик розповів про своє ставлення до патріотизму та його проявів.

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Екс-футболіст дав інтерв'ю порталу dynamo.kiev.ua.

"Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати патріоти. Хтось співає, хтось не співає (гімн - прим.) - це справа кожного. Може хтось соромиться, інший в ту хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі. Звичайно, приємніше бачити, коли всі співають.

Спочатку я теж не співав. Навіть не знаю чому. Чи то боявся, або просто з мене поганий співак. Якось приїхав на вихідні в рідний Любешів і зустрів вчительку молодших класів. Любешів - селище міського типу, де всі один одного знають. Вона мені з ходу, мовляв, чого я гімн не співаю. І мене як перемкнуло, а до цього не загострював увагу. Виявляється, людям це важливо. "Так, тепер будеш співати. Дай мені слово", - каже. І я дав слово. Відтоді став співати", - сказав Михалик.

Колишній гравець київського "Динамо" зазначив, що є приклади людей, які тихо роблять для країни більше, ніж ті, хто про це голосно заявляє:

"Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці. Є люди, які тихо і мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це і піариться".

Кар'єра Тараса Михалика: головне

За збірну України Михалик провів 32 матчі.

На клубному рівні футболіст виступав за київський ЦСКА, "Закарпаття", київське "Динамо", московський "Локомотив" і "Волинь".

Михалик двічі ставав чемпіоном України (2007, 2009) і одного разу - чемпіоном Росії (2018). Гравець завершив кар'єру влітку поточного року.

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Автор: Данило Слесь