Тарас Степаненко зробив свій внесок у перемогу над "Динамо".

Українська Прем'єр-ліга визнала півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка найкращим гравцем за підсумками 9-го туру.

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Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

У голосуванні експертної ради Степаненко випередив форварда "Маріуполя" Данила Сікана і Беніто з "Олімпіка".

Степаненко допоміг "гірникам" здобути перемогу над київським "Динамо" з рахунком 3:0. Півзахисник завдав дальнього удару, який у ворота столичної команди підправив Маркос Антоніо в епізоді з другим голом.

Найкращим головним тренером туру став наставник "Колоса" Руслан Костишин. Його команда на виїзді обіграла "Дніпро-1" з рахунком 2:0.

УПЛ: підсумки 9-го туру

Матчі 9-го туру пройшли з 6 по 8 листопада: результати всіх ігор.

За підсумками туру "Динамо" залишилося на першому місці в таблиці, але "Шахтар" скоротив відставання від киян до одного очка.

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Автор: Данило Слесь