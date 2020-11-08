"Шахтар" виграв у "Динамо", "Зоря" та "Ворскла" зіграли внічию.

З 6 по 8 листопада пройшли матчі 9-го туру Української Прем'єр-Ліги.

У центральному матчі туру "Шахтар" розгромив ослаблене через коронавірус "Динамо" і впритул підібрався до киян у таблиці.

"Ворскла" відстояла третю сходинку, зігравши внічию проти бронзового призера минулого сезону "Зорі". Матч з двома вилученнями завершився без забитих голів.

Результати матчів

"Дніпро-1" - "Колос" - 0:2

Голи: Селезньов, 25 (з пенальті), Смирний, 58

"Олімпік" - "Маріуполь" - 3:3

Голи: Беніто, 36, Політило, 79, Каргбо, 90+4 - Сікан, 44 (з пенальті), Мишнєв, 45+2 (з пенальті), Танковський, 73

"Олександрія" - "Львів" - 1:0

Гол: Третьяков, 70 (з пенальті)

"Десна" - "Минай" - 1:0

Гол: Будківський, 80

"Рух" - "Інгулець" - 2:2

Голи: Мисик, 51, Кондраков, 56 (з пенальті) - Бартулович, 17 (з пенальті), Козак, 57

"Динамо" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Мораєс, 34, Маркос Антоніо, 65, Алан Патрік, 72

"Зоря" - "Ворскла" - 0:0

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Після восьми турів гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Ворскли" Владислав Кулач і нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді, на рахунку яких по 5 голів.

"Львів" і "Минай" провели на один матч менше, так як їх зустріч була перенесена через коронавірус.

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Автор: Антон Дудар