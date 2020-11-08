З 6 по 8 листопада пройшли матчі 9-го туру Української Прем'єр-Ліги.
У центральному матчі туру "Шахтар" розгромив ослаблене через коронавірус "Динамо" і впритул підібрався до киян у таблиці.
"Ворскла" відстояла третю сходинку, зігравши внічию проти бронзового призера минулого сезону "Зорі". Матч з двома вилученнями завершився без забитих голів.
Результати матчів
"Дніпро-1" - "Колос" - 0:2
Голи: Селезньов, 25 (з пенальті), Смирний, 58
"Олімпік" - "Маріуполь" - 3:3
Голи: Беніто, 36, Політило, 79, Каргбо, 90+4 - Сікан, 44 (з пенальті), Мишнєв, 45+2 (з пенальті), Танковський, 73
"Олександрія" - "Львів" - 1:0
Гол: Третьяков, 70 (з пенальті)
"Десна" - "Минай" - 1:0
Гол: Будківський, 80
"Рух" - "Інгулець" - 2:2
Голи: Мисик, 51, Кондраков, 56 (з пенальті) - Бартулович, 17 (з пенальті), Козак, 57
"Динамо" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Мораєс, 34, Маркос Антоніо, 65, Алан Патрік, 72
"Зоря" - "Ворскла" - 0:0
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Після восьми турів гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Ворскли" Владислав Кулач і нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді, на рахунку яких по 5 голів.
- "Львів" і "Минай" провели на один матч менше, так як їх зустріч була перенесена через коронавірус.
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