Бразилець Тайсон не відправився з "гірниками" на найближчий матч УПЛ.

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон у зв'язку з дисциплінарними санкціями переведений до дублюючого складу команди.

Про це повідомляє Meta-Ratings.com.ua.

Тренерський штаб "гірників" не взяв бразильця на матч 19-го туру УПЛ проти "Львова", який відбудеться в Харкові.

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За інформацією джерела, 33-річний Тайсон відсторонений від тренувального процесу основного складу "гірників".

Відзначимо, що бразилець не грав у матчі-відповіді Ліги Європи проти "Роми", залишившись в запасі.

Раніше повідомлялося, що в "Шахтарі" було кілька конфліктних моментів, пов'язаних з Тайсоном, Марлосом і Жуніором Мораєсом. А екс-гравець "гірників" Олександр Сопко повідомляв, що це тріо разом з Аланом Патріком не виконують установки головного тренера команди Луїша Каштру, граючи у свій футбол.

Тайсон: майбутній відхід з "Шахтаря"

Контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчиться влітку цього року. Ще у жовтні 2020-го бразилець заявив, що не буде продовжувати контракт з "гірниками".

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

Повідомлялося, що бразилець веде переговори з "Інтернасьоналем". Він хоче продовжити кар'єру на батьківщині.

Тайсон виступає за "Шахтар" з 2013 року і довгий час він був капітаном команди. У донецький клуб хавбек перейшов з "Металіста". У складі "Шахтаря" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ятикратним володарем Кубка України, а також чотири рази вигравав Суперкубок країни.

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Автор: Антон Дудар