Бразильський футболіст відмовився виходити на заміну під час матчу з "Ромою".

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розповів, чому було прийнято рішення перевести до дублюючого складу бразильського півзахисника команди Тайсона.

Про це Срна сказав у коментарі "Футбол NEWS".

"З Тайсоном ситуація сталася під час гри з "Ромою", коли він відмовився розминатися і вийти на заміну. Після цього клуб прийняв рішення відправити Тайсона в дубль. Тепер він тренується там", - сказав Срна.

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"Це гравець, який багато зробив для "Шахтаря". Я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогоднішній день ніхто вище за клуб не може бути. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду. Тайсон цього не зробив під час останньої гри, і ми прийняли таке рішення", - додав хорват.

Тайсон: майбутній відхід з "Шахтаря"

Контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчиться влітку цього року. Ще в жовтні 2020-го бразилець заявив, що не буде продовжувати контракт з "гірниками".

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

Повідомлялося, що бразилець веде переговори з "Інтернасьоналем". Він хоче продовжити кар'єру на батьківщині.

Тайсон виступає за "Шахтар" з 2013 року і довгий час він був капітаном команди. У донецький клуб хавбек перейшов з "Металіста". У складі "Шахтаря" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ятикратним володарем Кубка України, а також чотири рази вигравав Суперкубок країни.

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Автор: Антон Дудар