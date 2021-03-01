У роздягальні донецького клубу останнім часом, схоже, не найкращий мікроклімат.

У перерві матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Маккабі" в роздягальні "гірників" стався конфлікт між Луїшем Каштру і Марлосом.

Про це повідомляє "ТаТоТаке" на YouTube.

Як повідомив ведучий програми Андрій Сеньків, за чутками, Каштру висловив своє невдоволення діями Марлоса, український бразилець відповів, після чого розгорівся конфлікт, і Каштру не випустив гравця на другий тайм.

Читайте такожУповноважений із захисту державної мови України угледів порушення на прес-конференції ШахтаряТакож журналіст повідомив, що в команді було ще кілька конфліктних моментів, пов'язаних з Тайсоном і Жуніором Мораєсом.

Відзначимо, що раніше колишній футболіст "Шахтаря" Олександр Сопко заявив сайту Footboom, що чотири гравці "гірників" не виконують установки тренера:

"У "Шахтаря" є системна проблема. У тренерського штабу команди з'явився конкурент - інший тренерський штаб, який виходить на поле і ставить там гру так, як він бачить. Це Тайсон, Марлос, Алан Патрік і Жуніор Мораєс, який приєднався до них. Вони останнім часом установки головного тренера чи то трактують по-своєму, чи то взагалі не беруть до уваги, і починають грати у футбол, який їм здається ближче, цікавіше, правильніше. Це проблема, яку Каштру бачить і на яку він відреагує найближчим часом, наведе порядок".

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Автор: Антон Дудар