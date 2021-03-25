Віце-президент туринського клубу розповів про плани щодо співпраці з гравцем і тренером.

Зірковий нападник Кріштіану Роналду і головний тренер команди Андреа Пірло залишаться в "Ювентусі" на наступний сезон.

Про це заявив віце-президент туринського клубу Павєл Недвед, якого цитує BBC.

"У Роналду контракт до 30 червня 2022 року. Він залишається. Для мене Кріштіану - недоторканний", - сказав Недвед.

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Що стосується Пірло, то чеський функціонер заявив наступне:

"Пірло є тренером "Ювентуса" і залишиться ним, це 100%. Коли ми починали проект з Андреа, то розуміли, що виникнуть труднощі. Хотіли домогтися більшого, але не змогли, проте труднощі були передбачувані. Ми зберігаємо спокій і продовжимо рухатися обраним шляхом. У Пірло є все, щоб стати відмінним тренером".

Нагадаємо, в цьому сезоні під керівництвом Пірло "Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від "Порту", а в Серії А йде третім, відстаючи від лідируючого "Інтера" вже на 10 очок.

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Автор: Антон Дудар