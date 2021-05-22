Артем Бєсєдін / фото REUTERS
23 травня збірна України проведе товариський матч проти команди Бахрейну. Поєдинок пройде в Харкові на ОСК "Металіст".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Бахрейн.
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Україна - Бахрейн: де дивитися матч
Стартовий свисток прозвучить о 21.00.
Пряму трансляцію протистояння збірних можна буде подивитися на телеканалі "Україна".
Також трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 1".
Зауважимо, що раніше в історії команди України та Бахрейну між собою не грали.
Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020
- Перед чемпіонатом Європи збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні.
- У спарингу проти Бахрейну тренерський штаб не зможе розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група гравців приєднається до команди пізніше.
- В таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера, колектив Андрія Шевченка в Харкові у доброму гуморі продовжує підготовку до Євро-2020.
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