Збірна України втратила перемогу в матчі проти фінів.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський і захисник Олександр Караваєв підвели підсумки матчу кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Фінляндії.

Слова футболістів наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Руслан Малиновський, коментуючи матч, зазначив, що фіни особливо нічого не створили:

"Втратили очки з командою, яка нічого не створила по суті. Такі моменти у футболі потрібно, дотискати, але нічого страшного. Забили б у першому таймі, можна було закривати гру. Прикро, звичайно. Всі хлопці старалися створювати моменти. Фіни грали низьким блоком, важко було, але потрібно взяти хороші моменти з цієї гри".

Він підкреслив, що збірна України непогано зіграла в обороні: "Крім стандартів і аутів у них не було позиційних моментів, пресингували агресивно, відбирали м'яч, перебудовувалися непогано". А також заявив, що команда не повинна зациклюватися на цьому результаті:

"Це тільки друга гра, тому все може змінитися, довгий шлях попереду. Зациклюватися не потрібно, потрібно дивитися вперед. З Францією показали змістовну гру і сьогодні не давали нічого зробити супернику".

Читайте також"Заплутав його": воротар збірної України розділив провину за помилку та вілучення Миколенка

Караваєв підкреслив, що в кінці матчу команда втратила нитку гри:

"Повністю контролювали гру і за кілька хвилин до пропущеного голу втратили нитку гри, плюс фіни почали тиснути на нас. Вийшов сумбур і пару неприємних моментів. Упустили перемогу".

Також він заявив, що Андрій Шевченко підтримав команду після гри:

"Після матчу Шевченко нас підтримав. Він сказав, що сильно кричить, оскільки хоче, щоб почув кожен. Він не хоче, щоб ми повторювали помилки, а дотримувалися плану на гру і виконували тренерську установку. У перерві вони вказали нам на помилки і сказали, що Фінляндія трохи підсіла і почала сідати назад. Через це у нас було більше контролю м'яча. Почали з'являтися моменти. Потрібно було більше додати в русі в атаці, щоб забити гол".

"Прикро упускати перемогу. Нам треба буде ще більше працювати і намагатися вигравати матчі, щоб набирати максимум очок", - підсумував захисник.

Фотогалерея матчу від УНІАН.

Україна - Фінляндія: підсумки матчу

Матч Фінляндія - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Жуніора Мораєса гості відповіли голом Теему Пуккі з пенальті.

Фінляндія та Україна зустрічалися 3-й раз в історії. До цього Україна двічі перемагала. В обох випадках у відборі на ЧС-2018.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Караваєв (оцінка - 7,7). У фінів - Теему Пуккі (оцінка - 7,3).

Збірна України в цьому матчі випустила наймолодший склад за всю історію - середній вік колективу був 24,6 року.

Жуніор Мораєс забив свій дебютний гол за збірну України.

Андрій Шевченко підвів підсумки гри, заявивши, що команда провела "відмінний матч".

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 31 березня, коли прийматиме в Києві команду Казахстану. Того ж дня Франція поїде в гості до команди Боснії і Герцеговини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар