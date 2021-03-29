Наставник "жовто-блакитних" вважає, що команда "подарувала нічию".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував нічию проти збірної Фінляндії у другому матчі кваліфікації ЧС-2022.

Про це Шевченко сказав в ефірі телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Ми зіграли відмінний матч. Знали, що фіни будуть захищатися всі 90 хвилин. Вони це і робили. Вони використовували свої сильні якості - довгі передачі. Ми контролювали гру 85 хвилин, забили хороший м'яч. Потім була серія помилок, яка призвела до пропущеного голу", - поділився думкою Шевченко.

"Шкода. Це буде нам урок на майбутнє. Я вважаю, що кінцівку ми дуже погано дограли. Зубков зіграв хороший матч. Шкода, що він не забив. У мене немає претензій до хлопців. У мене є претензії до останніх п'яти хвилин. Ми чомусь розгубилися", - підкреслив спеціаліст.

Не оминув стороною наставник і фатальну помилку Віталія Миколенка:

"Помилки в футболі трапляються з усіма. Ми підтримали Миколенка. Він помилився, але це наслідок тих помилок, які вже були допущені. Це буде нам уроком".

"У нас в групі все ще попереду. Ми помилилися, подарували нічию. Бо я дивлюся не на результат, а на якість гри. Чи можна було зіграти краще? Звісно. Але хлопці, які вийшли... Мені подобається, що вони віддають все. Гра показала, що наш колектив рухається у вірному напрямку", - додав 44-річний фахівець.

Україна - Фінляндія: підсумки матчу

Фінляндія та Україна зустрічалися 3-й раз в історії. До цього Україна двічі перемагала. В обох випадках у відборі на ЧС-2018.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Караваєв (оцінка - 7,7). У фінів - Теему Пуккі (оцінка - 7,3).

Збірна України у цьому матчі випустила наймолодший склад за всю історію - середній вік колективу був 24,6 року.

Жуніор Мораєс забив свій дебютний гол за збірну України.

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 31 березня, коли прийматиме в Києві команду Казахстану. В той самий день Франція поїде в гості до Боснії та Герцоговини.

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Автор: Будрін Артем