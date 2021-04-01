Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Сергій Кривцов підсумували висновки з матчу.

Футболісти збірної України поділилися своїми враженнями після нічиєї з Казахстаном в третьому ігровому дні відбору на ЧС-2022.

Слова гравців наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Півзахисник команди Олександр Зінченко, який був причетний до гола української збірної, зробивши красивий асист на Романа Яремчука, зазначив:

"Всередині - спустошення. Я вважаю, що результат незадовільний. Три очки в трьох матчах... Ми повинні були вичавлювати максимум. Сьогодні ми втратили два очки. Вдячний уболівальникам за підтримку. Ми повинні робити висновки та рухатися вперед, нам є до чого прагнути. Ми програємо і перемагаємо тільки разом. Ми - одне ціле і повинні вдосконалюватися, розбирати наші помилки та уникати їх. У нас було дуже багато моментів у першому таймі, потрібно було доводити гру до кінця, забити кілька м'ячів і просто контролювати гру, що ми й робили", - слушно зауважив капітан.

"Дуже не вистачало уболівальників, тому що в такі моменти вони потрібні як ніколи. Фізично відчував себе нормально, тому що звик грати в такому ритмі. За інших хлопців - не знаю. Втрата концентрації? Головному тренеру завжди видніше, будемо робити поправки. Матчі проти Фінляндії та Казахстану будуть для нас хорошим уроком", - додав гравець "МанСіті".

Нападник Роман Яремчук після гри нарікав на погану реалізацію:

"Реалізація? Складно відповісти. Дійсно, створили багато хороших моментів, підвела реалізація. Ми повинні нести відповідальність за цей результат. Кожен гравець повинен задуматися і трохи опуститися на землю і проаналізувати те, що сталося. Боротьба ще не закінчена, і ми повинні в наступних матчах виправити ситуацію".

"Ми знали, що суперник буде грати від оборони, і нам потрібно активніше грати на флангах. Андрій Миколайович акцентував увагу на реалізації ще перед матчем. Але вона нас підвела сьогодні. Грати зліва в нападі - звичайно, це не моя позиція, у мене немає цієї навички, але я щасливий бути в збірній, грати на будь-якій позиції. Де мені скажуть - там і буду грати. Мій гол був в стилі Мбаппе? Та ні, не думаю. Мені до Мбаппе - як звідси до Бельгії пішки", - підкреслив автор забитого голу у ворота Казахстану.

Захисник Сергій Кривцов теж не приховував розпач:

"Гра в першому таймі нам давалася, забили гол. Потім напевно поставилися без належної відповідальності до моментів, які створювали. Було багато перспективних контратак і стовідсоткових моментів. Але десь було піжонство, десь самовпевненість зіграли з нами злий жарт".

Україна - Казахстан: підсумки матчу

Збірна України вперше в п'яти зустрічах не змогла обіграти Казахстан.

Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, втретє поспіль зігравши внічию 1:1. У групі D у Франції 7 очок в трьох іграх, у Фінляндії - 3 (2 гри), у Боснії і Герцеговини і Казахстану - по 1 очку в двох іграх.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 8,2).

Роман Яремчук забив 7-й гол за збірну України в 22 матчах.

Анатолій Трубін у 19 років і 242 дні він став наймолодшим воротарем-дебютантом української збірної в офіційних матчах (у товариських рекорд у Андрія Луніна - 19 років і 40 днів).

Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

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Автор: Будрін Артем