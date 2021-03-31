Українська збірна не зуміла здобути першу перемогу в кваліфікації.

Збірна України в 3-му турі кваліфікації ЧС-2022 в Києві приймала збірну Казахстану. Матч завершився внічию.

Тренерський штаб збірної України повернувся до гри в два центральні захисники, в атаці вийшли два нападники (Жуніор Мораєс і Роман Яремчук), А місце у воротах зайняв дебютант Анатолій Трубін.

У першому таймі Україна володіла відчутною перевагою і могла йти на перерву з розгромною перевагою в рахунку. Однак з безлічі моментів реалізувати вдалося тільки один - після пасу Олександра Зінченка Яремчук поклав м'яч у дальній кут воріт.

На початку другого тайму арбітр міг призначати пенальті у ворота Казахстану, але не побачив фола на Мораєсі. А потім проблеми з реалізацією відгукнулися українській збірній. Свій момент не реалізував Яремчук і тут же Україна пропустила, слабо зігравши в обороні - Серікжан Мужиков обвідним ударом з меж штрафного спрямував м'яч у кут.

У час, що залишився, Україна намагалася пробити стіну в обороні Казахстану, супермомент не реалізував Олександр Зубков, арбітр знову мав підстави призначити пенальті, але рахунок так і не змінився.

Україна - Казахстан - 1:1

Голи: Яремчук, 20 - Мужиков, 59

Україна: Трубін, Караваєв (Тимчик, 87), Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Сидорчук (Мораєс, 67), Зінченко, Шапаренко (Довбік, 81), Малиновський, Яремчук, Мораес (Зубков, 67)

Казахстан: Покатілов, Досмагамбетов (Бистров, 46), Аліп, Малий, Марочкин, Мужиков, Нургалієв (Тунгишбаев, 86), Тагіберген (Оразов, 46), Абікен (Вороговський, 46), Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60)

Попередження: Зінченко, Марлос - Аліп, Мужиков, Вороговський, Карімов, Покатілов

Україна - Казахстан: підсумки матчу

Збірна України вперше в п'яти зустрічах не змогла обіграти Казахстан.

Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, втретє поспіль зігравши внічию 1:1.

Роман Яремчук забив 7-й гол за збірну України в 22 матчах.

Анатолій Трубін у 19 років і 242 дні він став наймолодшим воротарем-дебютантом української збірної в офіційних матчах (у товариських рекорд у Андрія Луніна - 19 років і 40 днів).

Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар