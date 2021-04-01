Андрій Шевченко взяв на себе відповідальність за результат матчу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки матчу кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Казахстану, який завершився внічию - 1:1.

Шевченко цитує Tribuna.com.

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"Думаю, коли створюють стільки моментів, а потім їх тринькають... На жаль, так трапляється, коли команда, яка грає проти нас, створює один момент - і забиває. І ми продовжуємо не реалізовувати моменти, які були. Кінцівка не сподобалася. У нас повинна бути організація, а у нас футболісти втратили свої позиції. Тому результат негативний. Беру всю відповідальність на себе", - сказав Шевченко.

Тренер заявив, що в перерві попередив гравців збірної про те, то не можна тринькати моменти: "Шкода, що я виявився правий".

Також він підкреслив, що результат не можна списувати на втому: "У трьох матчах була ротація, не бачу проблем у втомі. Бачу проблеми в концентрації, нереалізації моментів".

"Думаю, це дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні повернутися назад, звідки починали. Ми повинні стати командою, тому що все-таки такі тривожні моменти - там помилку допустили, тут пропустили момент, нас покарали. Ми повинні були закривати гру ще в першому таймі".

"Якби реалізували наші моменти, гра б закінчилася ще в першому таймі", - підсумував Шевченко.

Україна - Казахстан: підсумки матчу

Збірна України вперше в п'яти зустрічах не змогла обіграти Казахстан.

Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, втретє поспіль зігравши внічию 1:1. У групі D у Франції 7 очок в трьох іграх, у Фінляндії - 3 (2 гри), у Боснії і Герцеговини і Казахстану - по 1 очку в двох іграх.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 8,2).

Роман Яремчук забив 7-й гол за збірну України в 22 матчах.

Анатолій Трубін у 19 років і 242 дні він став наймолодшим воротарем-дебютантом української збірної в офіційних матчах (у товариських рекорд у Андрія Луніна - 19 років і 40 днів).

Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

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Автор: Антон Дудар