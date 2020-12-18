Термін угоди та інші деталі контракту поки що не повідомляються.

Український тренер Юрій Вернидуб призначений головним тренером молдавського Шерифа.

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Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

З листопада 2011 по травень 2019 року Юрій Вернидуб очолював луганську Зорю. За цей час він зміг вивести луганський клуб у фінал Кубка України і добути бронзові медалі Чемпіонату України. Також команда під його керівництвом 5 сезонів поспіль виступала в єврокубках, з них двічі була учасником групового етапу Ліги Європи УЄФА. Два роки визнавався Тренером Року в Україні. Більшу частину останнього сезону провів в Солігорському «Шахтарі», який під його керівництвом став Чемпіоном Білорусі.

Термін угоди та інші деталі контракту поки що не повідомляються.

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Автор: Андрій Василюк