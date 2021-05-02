Олімпік - Інгулець / фото УПЛ

В завершальному матчі 24-го туру Української Прем'єр-Ліги відбувся двобій за виживання в еліті. "Інгулець" ліквідував "Олімпік" з рахунком 3:0.

Команда Сергія Лавриненка здобула свою четверту звитягу в УПЛ і з 23-ма очками піднялася на 11-е місце. "Олімпік" йде передостаннім, маючи гандикап у 3 очки від тотального аутсайдера - "Миная".

"Олімпік" - "Інгулець" - 0:3

Голи: Янаков, 33, Січінава, 49, Шевцов, 87

"Олімпік": Кичак, Пасіч Є., Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Політило, Тейшейра, Таллес, Чогадзе (Беніто, 64), Нкенг

"Інгулець": Кринський, Балан, Кучеренко, Салем, Синьогуб (Квасний, 65), Коробенко, Васін (Шевцов, 72), Шишка (Плохотнюк, 72), Запорожець, Янаков (Козак, 59), Січінава

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Українська Прем'єр-ліга: 24-й тур

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Автор: Артем Будрін