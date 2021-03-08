Українська Прем'єр-ліга: результати 17-го туру, таблиця

"Динамо" зберегло відрив у 4 очки від "Шахтаря".

З 6 по 8 березня пройшли матчі 17-го туру Української Прем'єр-Ліги. У донецькому дербі "Шахтар" мінімально переміг "Олімпік", забивши переможний гол у першому таймі. "Динамо" розгромило "Минай", а Артем Мілевський зіграв проти свого колишнього клубу. На додаток, президент одного з клубів запам'ятався скандальною витівкою, увірвавшись в прямий ефір з брутальними матюками. Результати матчів "Маріуполь" - "Ворскла" - 0:1 Гол: Кулач, 35 (з пенальті) "Олімпік" - "Шахтар" - 0:1 Гол: Додо, 24 "Зоря" - "Львів" - 4:0 Голи: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39 "Динамо" - "Минай" - 3:0 Голи: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родрігес, 91 (з пенальті) "Рух" - "Десна" - 0:4 Голи: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будківський, 63, Гуцуляк, 65 "Дніпро-1" - "Олександрія" - 0:0 "Інгулець" - "Колос" - 0:0 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонитву бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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