З 6 по 8 березня пройшли матчі 17-го туру Української Прем'єр-Ліги.
У донецькому дербі "Шахтар" мінімально переміг "Олімпік", забивши переможний гол у першому таймі. "Динамо" розгромило "Минай", а Артем Мілевський зіграв проти свого колишнього клубу. На додаток, президент одного з клубів запам'ятався скандальною витівкою, увірвавшись в прямий ефір з брутальними матюками.
Результати матчів
"Маріуполь" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Кулач, 35 (з пенальті)
"Олімпік" - "Шахтар" - 0:1
Гол: Додо, 24
"Зоря" - "Львів" - 4:0
Голи: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39
"Динамо" - "Минай" - 3:0
Голи: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родрігес, 91 (з пенальті)
"Рух" - "Десна" - 0:4
Голи: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будківський, 63, Гуцуляк, 65
"Дніпро-1" - "Олександрія" - 0:0
"Інгулець" - "Колос" - 0:0
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонитву бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.
- Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
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