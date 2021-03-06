А Юрій Калитвинцев дебютував на посаді головного тренера "Олімпіка".

У донецькому дербі, яке прикрасило 17-й тур УПЛ, "Шахтар" у Києві на стадіоні "Динамо" обіграв "Олімпік". Долю матчу вирішив гол забитий у першому таймі. Постарався правий захисник "гірників" Додо. 22-річний бразилець зміг розстріляти воротаря суперників після розкішного пасу Майкона.

На 83-й хвилині господарі залишилися в меншості, оскільки Руслан Бабенко отримав червону картку.

"Олімпік" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Додо, 24

Видалення: Бабенко, 83

"Олімпік": Бетім, Пасіч, Зотько, Снурніцин, Бабенко, Завійський (Романовський, 73), Політило, Де Паула (Каргбо, 64), Тейшейра, Нкенг, Лебеденко

"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, М.Антоніо (Дентіньйо, 71), Майкон, Марлос, Тете (Коноплянка, 90), Тайсон (Соломон, 80), Мораєс (Судаков, 72)

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Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

В УПЛ лідирує наразі "Динамо" (37 очок), яке на 1 пункт випереджає "Шахтар". Проте підопічні Луческу мають один матч в запасі.

Аутсайдерами турніру є "Інгулець" і "Львів", у яких по 12 очок.

У гонитві бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

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Автор: Будрін Артем